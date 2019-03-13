وافدان بالكويت يخطفان قاصرًا للاعتداء عليه وتصويره

أقدم وافدان من الجنسية الأفغانية على اختطاف قاصر، من الجنسية ذاتها، بهدف الاعتداء عليه وتصويره، قبل أن يهربا من المكان تاركان الضحية ممزق الملابس في حالة إعياء.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مصدر أمني قوله إن ”عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا من مواطن أفاد فيه بمشاهدته واقعة خطف في منطقة جنوب الصباحية“.

وأضاف: ”على الفور تم الإيعاز إلى دوريات الأمن بالتوجه إلى موقع البلاغ، فعثروا على حدث أفغاني من مواليد 2001 داخل ساحة ترابية“.

وأشار إلى أن ”المتهمين ما أن شاهدا الدورية من بعيد حتى هربا، كما وجدت ملابسه ممزقة، وبسؤاله عن الواقعة أبلغ رجال الأمن بأنه تعرض للخطف من قبل شخصين كانا يستقلان مركبة صالون يابانية لا يعرف أرقام لوحاتها، وذلك بعد خروجه من المسجد بعد أدائه صلاة المغرب“.

وأضاف المصدر أن ”المجني عليه زوَّد رجال الأمن باسمي وبيانات المتهمين اللذين مزقا ملابسه خلال محاولتهما نزعها بقصد الاعتداء عليه وتصويره، وأحيلت القضية إلى جهات الاختصاص“.