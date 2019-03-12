بعد كارثة قطار ”محطة مصر“.. مصري يشعل النار في قطار

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مسجل شقي خطر، لقيامه بإضرام النيران بأحد القطارات حال توقفه بورش أبو غاطس، انتقامًا لعدم تعيينه بهيئة سكة الحديد ببلاده.

فقد تلقى قسم شرطة الشرابية بالعاصمة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق وانبعاث أدخنة كثيفة بسقف العربتين الأخيرتين من تشكيل أحد القطارات بالقاهرة.

تم تشكيل فريق بحث، تمكن من تحديد مرتكب الواقعة المسجل شقى خطر أيمن م. ع 47 عامًا، بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه فى 20 قضية ”قتل – حريق عمد – سرقة متنوعة – مخدرات – هروب من المراقبة- سلاح دون ترخيص“.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسابقة تقدمه للعمل بهيئة السكة الحديد ورفض تعيينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.