بعد كارثة قطار ”محطة مصر“.. مصري يشعل النار في قطار

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مسجل شقي خطر، لقيامه بإضرام النيران بأحد القطارات حال توقفه بورش أبو غاطس، انتقامًا لعدم تعيينه بهيئة سكة الحديد ببلاده. فقد تلقى قسم شرطة الشرابية بالعاصمة #القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق وانبعاث أدخنة كثيفة بسقف العربتين الأخيرتين من تشكيل أحد القطارات بالقاهرة. تم تشكيل فريق بحث، تمكن من تحديد مرتكب الواقعة المسجل شقى خطر أيمن م. ع 47 عامًا، بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه فى 20 قضية ”قتل – حريق عمد – سرقة متنوعة – مخدرات – هروب من المراقبة- سلاح دون ترخيص“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #مصر #مصري #صور #لايك #تفاعل #قطار #نار #حوادث #قضايا #القاهرة #الإسكندرية #egypt #cairo #news #pic #egyptian