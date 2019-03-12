محامٍ كويتي يطالب بإعدام عسكري اعتدى على قاصرين بحمام حديقة

أفادت تقارير إعلامية كويتية، اليوم الثلاثاء، أن والد طفلين من أصل 3 أطفال تم اختطافهم من قبل عسكري، والاعتداء عليهم في حمام حديقة بمنطقة ”عبدالله المبارك“، تنازل عن حقه في القضية.

ونقل حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالشؤون القضائية والقانونية بالكويت، عن المحامي أحمد القحطاني وكيل الضحية الثالثة، إنه ”لا قيمة لتنازل والد الطفلين في القضية، سنطالب بإعدام الجاني“.

بعد تنازل والد الطفلين في قضية خطف عبدالله المبارك المتهم بها عسكري المحامي احمد سعد القحطاني بصفته وكيلاً عن المجني عليه الثالث : لاقيمة لتنازل والد الطفلين في القضية وسنطالب باعدام الجاني pic.twitter.com/fQe0IUvtek — أمن ومحاكم (@mediacourt) March 12, 2019

وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس الإثنين، باستمرار حجز العسكري في قضية احتجاز قاصرين والاعتداء عليهم.

وأسهم أحد الأطفال، ويبلغ من العمر 11 عامًا، في تمكين أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم قبل هروبه، وإحالة المجني عليه – والذي وقع عليه الاعتداء – إلى الطب الشرعي لمعرفة حجم الاعتداء الذي طاله.

واستنادًا إلى مصدر أمني، فإن طفلًا استنجد بعمليات الداخلية مبلّغًا عن تعرّضه مع زميليه للخطف، والاعتداء عليه من قبل شخص زعم أنه رجل مباحث، وذلك في حمام حديقة.

وحسب المصدر الأمني، فإنه بعد دقيقتين من البلاغ وصل رجال المباحث والأمن العام إلى موقع البلاغ القريب من حديقة في منطقة ”عبدالله المبارك“ وتم توقيف المتهم، وتبين أنه عسكري في أمن الحدود.

وأضاف المصدر، أنه تم الاستماع إلى إفادات الأطفال الذين قالوا، إنهم كانوا يلعبون وإذ بالمتهم يستوقفهم ويبلغهم بأنه من رجال المباحث، وشرع في الاعتداء عليهم عنوة.