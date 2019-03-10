براءة صحيفة كويتية وكاتب شهير من تهمة الإساءة إلى إيران

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، ببراءة الكاتب أحمد الصراف وجريدة ”القبس“ المحلية من تهمة الإساءة إلى إيران، بعد تقديم شكوى ضدهما من قبل وزارة الخارجية بناءً على بلاغ من السفارة الإيرانية، على خلفية مقال للكاتب الصراف.

واعتبرت المحكمة بعد إصدار الحكم النهائي في القضية، أن المقال لا يعتبر مخالفًا للقانون، ولم يتجاوز حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقالت المحامية عدوية الدغيشم التي تولت الدفاع عن الصراف في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2015، إن ”القضاء الكويتي ينتصر دائمًا للحريات“.

وكانت وزارة الخارجية تقدمت بشكوى آنذاك ضد الصراف على خلفية مقاله في صحيفة ”القبس“ بتهمة الإساءة إلى إيران والخميني.