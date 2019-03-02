مجرم هارب يخرق سقف منزله للإفلات من الشرطة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، قيام مجرم هارب بخرق سقف منزله للهروب من رجال الشرطة البريطانية.

وبدأت المواجهة في مدينة بينارث ويلز البريطانية، عندما رأى السكان والموظفون المصدومون في المنطقة، ستة رجال شرطة يقتحمون الباب الأمامي لأحد المنازل القريبة.

وبعد ثوان من دخولهم بدأ جزء من السقف ينهار مع رؤية رجل يطل برأسه من فتحة بالسقف.

وعلى الفور، فر رجال الشرطة من حول المنزل، عندما بدأ الرجل برشقهم بالبلاط وهو يتحدث في الهاتف.

وقال موظف، يبلغ من العمر 36 عاماً ويعمل في مكتب قريب من المنزل وصوّر المتهم، إن الرجل ظل على السقف لمدة ساعة تقريبًا.

وأضاف: ”كان هناك حوالي 10 أشخاص في مكتبنا وهم يشاهدون هذه المواجهة لمدة ساعة تقريبا وحشد من الناس في الشارع يبلغ حوالي 30 شخصًا، كما كان هناك حوالي 50 رجل شرطة خارج المنزل وما لا يقل عن عشر عربات شرطة، حيث كان الرجل يرمي بالبلاط، وظلت الشرطة تنتظر خارج المنزل دون فعل أي شيء خشية من سقوط الرجل“.

وأوضح قائلا: ”خرجت سيدة وطفل صغير من المنزل إلى الشارع، ولكن الرجل رفض الخروج“.