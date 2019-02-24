إعدام إيراني قتل طفلة بعمر 5 سنوات

أعدمت السلطات الإيرانية في قرية ”اق قلا“ التابعة لمحافظة ”غلستان“ شمال البلاد، اليوم الأحد، رجلًا قام في أبريل الماضي، باختطاف وقتل طفلة تدعى سلالة تبلغ من العمر 5 سنوات.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن السلطات الأمنية قامت بإعدام الجاني شنقًا صباح اليوم في القرية ذاتها التي تقطن بها المجني عليها بمحافظة ”غلستان“ شمال إيران.

وكان الجاني مدمنًا على المخدرات، وخطف سلالة في الـ 24 من أبريل الماضي، ثم قام بقتلها، وجرى اعتقاله بعد وقت قصير من الجريمة واعترف على الفور.

وفي إيران، يتم فرض عقوبة الإعدام على عدد من التهم، بما في ذلك القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات، وهذا هو السبب في أن النظام في طهران يتعرض لانتقادات دولية متواصلة منذ سنوات، بسبب عمليات الإعدام الواسعة.