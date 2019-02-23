مصر.. الإعدام لقاتلي الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار

أحالت محكمة مصرية، اليوم السبت، المتهميْن في قضية قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهما وتحديد جلسة 24 أبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم.

وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس/آب الماضي إحالة الراهبين ”أشعياء“، و“فلتاؤس“، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقاري، واسمه العلماني ”وائل سعد تاوضروس“، والراهب ”فلتاؤس المقاري“، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار في وادي النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب ”المشلوح“ جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذي تم العثور على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقاري.