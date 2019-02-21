البحرين.. القبض على شخص خدّر مسافرين بالمطار

أعلن مدير شرطة مطار البحرين الدولي، أن المديرية تمكنت من القبض على آسيوي مشتبه به، قام بتخدير عدد من المسافرين بصالة الـ“ترانزيت“؛ بهدف سرقة أموالهم.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فتح أمن المطار تحقيقًا؛ بعد ملاحظة عدد من المسافرين في حالة غير طبيعية، وكشفت التحقيقات أن أحد الأشخاص ”مسافر ترانزيت“، قدم إليهم مشروبات ساخنة؛ بهدف تخديرهم وسرقتهم لاحقًا، لافتة إلى أنه تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه.

وضبط أمن المطار المواد المنومة، والتي كانت بحوزة المشتبه به، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقه؛ تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.