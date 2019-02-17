طالب خاطفوه بـ 20 ألف دولار.. مقتل شاب مغربي بعد تأخر عائلته في دفع الفدية (فيديو)‎‎

أثار نبأ مقتل شاب بعد اختطافه غضب أهالي مدينة فاس المغربية، الذين طالبوا بالقبض على الجناة وإيقاع أقسى العقوبات بحقهم.

واهتزت المدينة الوادعة اليوم الأحد، بنبأ مقتل الطالب الجامعي عبدالحكيم الفكروش ( 21 عامًا) بعد اختطافه وإمهال عائلته لدفع الفدية، حيث قام الجناة بقتله بعد تأخر العائلة في دفع الفدية المطلوبة.

وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم بالجريمة بينهم فتاة، وأحدهم من أصحاب السوابق القضائية، كانوا قد فروا إلى مدينة القصر الكبير شمال المغرب، بحسب بلاغ للشرطة القضائية بفاس.

ونقل موقع ”فاس نيوز“ المحلي، عن زوج أخت الضحية، أن أفراد العصابة استدرجوا الشاب الذي ينحدر من عائلة ثرية عبر موقع لبيع الأشياء المستعملة، واقتادوه بعدها إلى مسكنهم بعمارة في شارع الجيش الملكي، حيث احتجزوه.

وأضاف، ”اتصلوا بعد ذلك بأسرته لطلب 20 مليون سنتيم مغربي (20 ألف دولار تقريبًا)، وهددوا بقتله في حالة الاتصال بالشرطة“. مؤكدًا أن الأسرة أبلغت السلطات واستمرت في البحث عن ابنها إلى أن اكتشفت جثته يوم الأحد مخنوقًا بـ“حزام جلدي“.

وجاء في بلاغ الشرطة:“وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن القضية يشتبه في ارتباطها بتصفية حسابات بين أشخاص ينشطون في إطار شبكات الاتجار بمخدر الكوكايين“.