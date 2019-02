بالفيديو.. سيدة تلقي بطفل رضيع أمام مسجد بجدة وتلوذ بالفرار

View this post on Instagram

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي ”#تويتر“ قيام امرأة بـ ”إلقاء“ طفل لا يتجاوز عمره الأشهر، أمام بوابة أحد مساجد مدينة #جدة في #السعودية، ثم لاذت بالفرار مسرعة. وحسب ما وثقه مقطع الفيديو، بدا وقت إلقاء الطفل الرضيع أثناء صلاة الفجر، كما أظهر السيدة ترتدي عباءة سوداء ولا تضع غطاءً كاملًا على وجهها. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #حوادث #رضيع #أطفال #لايك #فيديو #المملكة_العربية_السعودية #الرياض #ksa #saudiarabia #saudi #video #arab