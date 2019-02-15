 بهذه الخدعة.. عصابة تسرق 153 ألف دولار من حسابات مسن في السعودية

تمكنت عصابة من الاستيلاء على نصف مليون ريال (153,000 دولار) من حسابات مسن بجازان في المملكة العربية السعودية، بعد إيهامه بأن بياناته تحتاج إلى تحديث.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن شرطة محافظة العارضة تلقت بلاغًا من مسن يفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال، نفذها شخص ادعى مكالمته بأنه موظف في البنك، وأن حساباته تحتاج تحديثًاحتى لا يتم تجميدها؛ ما جعل المسن يزوده بجميع المعلومات.

وأوضح المسن أنه: ”اكتشف لاحقًا أنه تم سحب مبلغ يصل إلى نصف مليون ريال من حساباته البنكية، وتحويله لحسابات أخرى.“

وبحسب المصدر: ”تبين أن المحتال استخدم جزءًا من نصف المليون لسداد فواتير، بعد مراجعة التحويلات من قبل البنك“ وقد فتحت الشرطة تحقيقًا بالواقعة.

وأكد المسن أنه بعد اطلاعه على بيانات البنك، تبين أن التحويلات تمت لحسابات داخلية.