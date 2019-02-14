المخابرات الأمريكية تنشر رسومات لـ16 متوفية.. لهذا السبب (صور)

نشرت المخابرات الأمريكية رسومات من إنجاز السفاح صامويل ليتل، تمثل 16 سيدة من ضحاياه، داعية الأمريكيين للتعرف على هوياتهن.

ونقلت قناة ”سي ان ان“ عن المخابرات الأمريكية قولها: ”ربما فرد من العائلة أو جار قديم، أو صديق بإمكانه التعرف على الضحايا، وتقديم معلومات مهمة تساعد السلطات في الكشف عن هوياتهن“.

وأرفقت المخابرات تواريخ تقديرية لمقتل الضحايا، وأيضًا اسم الولاية التي كن يقمن بها، حيث تعذر التعرف عليهن لأن أغلب الضحايا كن يعشن على هامش المجتمع، فلم يقدم أي بلاغ عن اختفائهن، ولا توجد ملفات خاصة بهن لدى السلطات الأمريكية“.

وأضافت المخابرات الأمريكية: ”نريد أن نعطي لتلك النساء أسماء ولعائلاتهن أجوبة ينتظرونها منذ مدة طويلة، هذا أقل ما يمكننا القيام به“.

وبلغ عدد النساء اللواتي اعترف صامويل ليتل بقتلهن، 90 سيدة، تمكنت السلطات من تحديد هوية 36 منهن.

وبدأ القاتل جرائمه سنة 1982، ولم يلق عليه القبض حتى العام 2014 بتهمة قتل 3 نساء بين 1987 و1989، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه اعترف ابتداء من 2018 بأنه قام بخنق عشرات النساء في عدد من الولايات الأمريكية.