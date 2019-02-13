مصر.. العثور على جثة سيدة سودانية قُتلت داخل منزلها في ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء الثلاثاء، على جثة سيدة سودانية مقتولة داخل منزلها في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تلقت مديرية الأمن إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغ يفيد العثور على جثة سيدة سودانية مقتولة داخل منزلها في ظروف غامضة، ليتم الانتقال إلى محل الواقعة، وفقًا للبيان الوارد من وزارة الداخلية المصرية.

وعقب وصول رجال الأمن لمكان العثور على جثة السيدة السودانية، تبين أنها في الثلاثينات من عمرها، وبها آثار ضرب بآلة حادة في مقدمة الرأس.

وتواصل الجهات المختصة، التحريات في القضية، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم بقتل السيدة السودانية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وكانت مصر قد شهدت واقعة مماثلة، في أكتوبر الماضي، حيث تم العثور على جثة ”نيجيري“ داخل شقته بمدينة الرحاب.

وبدأت الواقعة حينها بتلقي أحد الأقسام في مصر بمنطقة التجمع بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وبدورها انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، لتجد جثة نيجيري متجرد من الملابس داخل المرحاض الخاص بمسكنه.