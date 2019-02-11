كويتي يحل خلافاته الأسرية بكلاشنكوف ومسدس

ألقت سلطات الأمن في الكويت، القبض على مواطن كويتي أربعيني، كان يهدّد حياة طليقته بأسلحة نارية، وذلك على إثر خلافات عائلية وقعت بين الطرفين.

وذكر مصدر أمني، أن السلطات تلقَّت بلاغَ استغاثةٍ من كويتية قالت فيه، إن طليقها يريد أن يقتلها ويقف مقابل منزلها بمنطقة ”إشبيلية“ حاملًا أسلحة نارية.

ووفقًا للمصدر، توجَّهت فرقة أمنية للتعامل مع الموقف، وتم إقناع الرجل بتسليم نفسه والأسلحة التي بحوزته، وامتثل لتعليمات رجال الأمن، حسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وذكر الرجل أن سبب مكوثه في المنطقة حاملًا أسلحة رشاشة هو أنه يريد ”تصفية خلافات عائلية“،

ومن المتوقع أن يواجه الرجل اتّهامات بالشروع في القتل، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، خاصة بعد ثبوت عدم وجود رخصة سلاح بحوزته.