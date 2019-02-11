ذبح طالب بجامعة في الجزائر وغضب طلابي من الانفلات الأمني (صور)

قتِل طالب جزائري بكلية الطب، في وقت متأخّر من يوم الأحد، بعدما اعتدى عليه مجهولون داخل الحي الجامعي الحكومي في ضاحية ”بن عكنون“ أعالي العاصمة.

وعلم ”إرم نيوز“ من مصادر طلابية أن الشاب يدعى ”أصيل“ ويبلغ من العمر 24 عامًا، وينحدر من ولاية ”بوعريريج“ الشرقية، ويتلقى تعليمه الجامعي في كلية الطب بالعاصمة.

وانتقلت الفرق الأمنية إلى مسرح الجريمة، لكشف ملابسات الحادثة، فيما يشهد مقر السكن الطلابي تعزيزات مشدَّدة، إذ تمَّ الدفع بعربات ووحدات أمنية إلى المكان القريب من وزارات وسفارات أجنبية.

واضطرت هذه المستجدات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إلى النزول ليلًا لمسرح الجريمة، وإخماد الغضب الطلابي المتصاعد من الانفلات الأمني بالمؤسسات الجامعية والأحياء التي ينزل بها الطلاب القادمون من خارج العاصمة.

وأمر الوزير بفتح تحقيق موسع في ”الظروف المعيشية بالإقامات الجامعية وتأمين الطلاب“، وخصوصًا أن الاعتداءات طالت -أيضًا- طلابًا أجانبَ، إذ قتِل قبل أيام جامعي من زيمبابوي يدعى ”ندودزو بروسبر“(25عامًا)، بولاية عنابة 500 كم شرقي العاصمة.