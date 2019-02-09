امرأة عربية تقتل ابن زوجها بـ”السم”

كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم السبت، عن خيوط جريمة مقتل شاب (23 عامًا) من سكان قرية الطيرة غرب رام الله، حيث ألقت القبض على شخصين مشتبه بارتكابهما الجريمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة “لؤي ازريقات” بشأن الواقعة، إنّ “شرطة رام الله تلقت بلاغًا من مجهول يفيد بوجود شاب من سكان قرية الطيرة غرب رام الله متوفيًا داخل منزل والده في بلدة بيتونيا”.

وأشار ارزيقات، إلى أنّ “قوات من الشرطة توجهت على الفور للمكان وتم نقل جثمانه إلى المستشفى بإسعاف الهلال الأحمر”. لافتًا إلى أنّه “وبعد الكشف الظاهري على المجني عليه لم يستطع الأطباء تحديد سبب الوفاة”.

وأضاف: “على الفور باشرت الشرطة والنيابة العامة بإجراءات التحقيق، فيما قرر وكيل النيابة التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية”.

وأفاد ازريقات، بأن “المباحث العامة ألقت القبض على والد المتوفي وزوجته بعد الاشتباه بهما”. وتابع: “بعد سماع أقوالهما من قبل ضباط إدارة المباحث العامة، أفاد والد المجني عليه بقيام زوجته بوضع السم بالزيت لابنه للتخلص منه ما أدى إلى وفاته”.

وأكد المتحدث، بأنّه “تم توقيف والد المجني عليه وزوجته لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة”.