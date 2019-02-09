السجن مدى الحياة لسفاح كندي بتهمة قتل 8 أشخاص

أصدرت محكمة كندية حكمها بسجن سفاح مدى الحياة؛ بعد أن أقدم على قتل 8 أشخاص، في قضية جذبت الانتباه في كندا، وأصابت مجتمع المثليين جنسيًا بالصدمة؛ نظرًا لأن معظم الضحايا على صلة بالمثليين.

وألقت شرطة تورونتو القبض على بروس مكارثر، في يناير/كانون الثاني 2018، واتهمته في بادئ الأمر بقتل 5 رجال، وأقر مكارثر بالذنب في 8 جرائم قتل، وقعت بين عامي 2010 و2017.

وقال القاضي، إن من حق مكارثر (67 عامًا) أن يطلب الحصول على إطلاق سراحه، مع وضعه تحت المراقبة بعد 25 عامًا.

وقالت نيكول بورثويك، وهي صديقة لبعض الضحايا، للصحفيين: “لست سعيدة بالحكم على الإطلاق، هذه ليست النهاية”.

ولم تكشف شرطة تورونتو أو المحكمة عن دافع الجرائم.

وعثر على أشلاء بعض الضحايا في أحواض زرع بمنازل، كان مكارثر يقوم بأعمال تنسيق حدائق فيها. وتوصلت أدلة إلى أن مكارثر كان يحتفظ ببعض متعلقات الضحايا وكذلك بصور لهم على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وقال مارك سوندرز قائد شرطة تورونتو للصحفيين بعد الحكم، إن “الشرطة راضية عن القرار”، مضيفًا: “لنكن صرحاء هنا، لا أتوقع أن يرى بروس مكارثر النور مجددًا”.