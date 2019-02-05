لص جريء يسرق نحو 27 ألف دولار من قصر العدل بطرابلس

أقدم لص جريء على تنفيذ عملية سرقة غير متوقعة، حيث قام بالسطو على عدد من أقلام محاكم قصر العدل في لبنان، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن اللص “يعمل في تنظيفات قصر العدل”، موضحة أنه تم توقيفه من قبل عناصر شعبة المعلومات في مدينة طرابلس.

وتفصيلًا، ذكرت الوكالة أنه تم “توقيف المدعو م.خ.ع. من قبل شعبة المعلومات في طرابلس إثر قيامه بسرقة مبلغ يقارب الأربعين مليون ليرة” (نحو 27 ألف دولار).

وتمت عملية السرقة “من عدد من أقلام محاكم قصر العدل بعد أن دخل إليها فجر الأحد، وقام بسرقة المبلغ، حيث يعمل في تنظيفات قصر العدل”.