الشرطة الإيرانية تعتقل فتياتٍ وشبانًا يعملون بـ”التدليك”.. وتوجه لهم هذه التهمة

اعتقلت الشرطة الإيرانية، مساء الاثنين، 40 شابًا وشابة في مدينة “مشهد” بتهمة “ممارسة أعمال غير أخلاقية” لعملهم في مجال التدليك “المساج” بشكل سرّي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، يوم الثلاثاء، عن قائد الشرطة العقيد أميد نودهي، قوله إنه “بعد مراقبة ورصد مواقع الشبكات الاجتماعية والعديد من صفحات المواقع الإلكترونية، تم الكشف عن قيام عدد من الرجال والنساء بإنشاء مركز غير مرخص للعلاج بالتدليك، من أجل ممارسة أعمال غير أخلاقية بشكل سرّي”.

وأضاف أنه “تم تحديد هوية المتهمين البالغ عددهم 40 شخصًا وتم اعتقالهم”، مبيّنًا أن جميع المتهمين اعترفوا بـ”الجريمة والعمل غير الأخلاقي”.

وتحظر السلطات الإيرانية إنشاء منازل للمساج بذريعة أنها “تتنافى مع حسن السلوك والتقاليد الاجتماعية”.

ويضطر بعض الإيرانيين إلى استخدام منازلهم بشكل سرّي لتوفير خدمات المساج للراغبين وفق إجراءات شديدة خوفًا من اعتقالهم.