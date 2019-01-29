مصري يتخلّص من جثة ضحيته بحيلة غريبة

أقدم مصري صدم بسيارته شابًا في الإسكندرية فقتله، على التخلص من الجثة، عبر إلقائها على قارعة الطريق، بعد أن ادعى أمام الناس قيامه بالذهاب به للمستشفى لإنقاذ حياته، عقب الواقعة.

وبدأت الواقعة بعثور الأجهزة الأمنية في المحافظة على جثة شاب بمنطقة السيوف، حيث انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لإجراء المعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، خاصة في ظل وجود آثار دماء وكدمات على الجثة.

وتبين من التحريات والإجراءات، أن الشاب تعرض لحادث سيارة، حيث قام صاحب السيارة باستعمال الحيلة للتخلص من الجثة، عبر حمله بحجة توصيله للمستشفى، ورفض اصطحاب مواطنين آخرين معه لمساعدته، بحجة حمايتهم من المساءلة القانونية، ثم ألقى بجثته في الطريق.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم “س.م” الذي يقيم بنفس المحافظة، واعترف أنه خلال قيادته سيارته، اصطدم بالمجني عليه مترجلًا، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وقال المتهم، إنه قام بنقل الضحية بواسطة السيارة، بدعوى توصيله إلى المستشفى لإسعافه، ثم قام بالتخلص منه عبر إلقائه بمكان العثور، ومن ثم الفرار.

وبالمعاينة، تبين وجود آثار دماء بالمقعد الأمامي في السيارة، وعدم وجود خلافات أو معرفة مسبقة بين صاحب السيارة والمجني عليه، حيث قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بعد أن تم التصريح بدفن الجثة.