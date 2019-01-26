“بدون” في الكويت يطلق النار على رجال الأمن.. وهذه عقوبته

قررت محكمة الاستئناف في الكويت معاقبة مطلق النار على رجال الأمن، وهو من البدون، بالسجن 15 عامًا مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي.

وألغت المحكمة قرارًا سابقًا بشأن المتهم، وهو تاجر مخدرات، يقضي بالسجن المؤبد، وذلك بعدما قضت قبلها محكمة الجنايات غيابيًا بإعدامه، وهو الحكم الذي عارضه المتهم، فقضت المحكمة بعدها بالمؤبد.

ووجهت النيابة العامة في الكويت إلى تاجر مخدرات “بدون” تهمة حيازة مواد مخدرة متنوعة بقصد الإتجار، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بحسب صحيفة “الأنباء” المحلية.

وذكرت الصحيفة أن محكمة الاستئناف نظرت وتمعَّنت في أوراق القضية، وأدلة الثبوت، وبعد دفاع محامي المتهم، قضت بإلغاء حكم الجنايات، وسجن المتهم 15 عامًا مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف دينار.