سجن 55 سعوديًا بسبب البحث عن نبتة

أحالت قيادة حرس الحدود في الحدود الشمالية لـلمملكة العربية السعودية، 55 مواطنًا إلى السجن العام في عرعر؛ وذلك لقضاء محكومياتهم إثر تجاوزهم الحدود بحثًا عن الفقع “الكمأ”.

وبحسب صحيفة “الرياض”، فإن الأحكام تفاوتت ما بين 10 أيام إلى 3 أشهر، إضافة إلى غرامات مالية من 5 آلاف ريال (1350 دولارًا)، إلى 10 آلاف (2700 دولار).

وعوقب الأشخاص الخمسة والخمسون، لتجاوزهم الساتر الترابي الأول للمنطقة الحدودية المحظورة، والاقتراب من حرم الحدود.

وسبق أن حذرت قيادة حرس الحدود عبر حسابها في “تويتر” جميع ملاك الماشية بعدم التواجد أو الرعي بالقرب من منطقة الحدود، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة بحق أي مخالف، ومعاملة المواشي السائبة حسب التعليمات وتسليمها للجهات المختصة.

وقد حذر “حرس الحدود” جميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية مراعاة عدم الاقتراب من المناطق الحدودية البرية، منوهًا إلى أن منطقة الحدود موضحة بلوحات إرشادية ومحددة بسواتر ترابية يجب عدم الاقتراب منها تجنبًا للعقوبات.