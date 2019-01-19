بالفيديو.. رصد سيدة خلال محاولة خطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى عراقي

تفاعل مدونون وناشطون في العراق، بشكل كبير مع مقطع فيديو يوثق لحظة قيام امرأة بسرقة طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط، وسط العراق.

وقال مدير المستشفى نصير القريشي، في تصريحات صحفية، إن “التحقيقات مازالت جارية، بعد وصول المحافظ وقائد الشرطة إلى المستشفى”، مبينًا أن “الكوادر استعادت تسجيلات كاميرات المراقبة، والتي أظهرت أن “امرأة أخذت الطفلة بعد ولادتها”.

وأضاف القريشي أن “وجود خلاف عائلي في القضية هو احتمال وارد، لوجود شكوك بأن المرأة المتهمة بسرقة الطفلة ربما دخلت المستشفى برفقة عائلة الأم وهو ما لم يتم تأكيده أو نفيه حتى الآن بانتظار اكتمال التحقيقات”.

في غضون ذلك، وصل محافظ واسط، محمد المياحي، برفقة قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد، إلى مستشفى الزهراء للتحقيق في قضية اختفاء طفلة حديثة الولادة.