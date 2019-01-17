عربي يتلصص على أسرة في الإمارات.. والتحقيقات تكشف مفاجأة

ضبطت شرطة الشارقة شابًّا عربيًّا في الثلاثينات من عمره، يتلصص على إحدى الأسر المقيمة، عبر كاميرات المراقبة التي تضعها في منزلها من خلال اختراق تلك الكاميرات والولوج إليها.

وكشفت الفرق المختصة بشرطة الشارقة نشاطًا مشبوهًا عبر الشبكة العنكبوتية، بعد بلاغ من الأسرة، وتم تحديد مكان المشتبه فيه والقبض عليه بعدَ ساعاتٍ فقط من ورود البلاغ.

وأفادت الأسرة في بلاغها بأن لديها شكوكًا بقيام أحدهم بالتلصص عليها عبر كاميرات المراقبة المستخدمة بمنزل الأسرة، حسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

ونقلت الصحيفة عن المقدم عبدالعزيز الجروان رئيس قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، قوله إن الأسرة المذكورة والتي تستخدم بعض كاميرات المراقبة بمنزلها بهدف متابعة ما يدور بالمنزل أثناء غيابهم، واجهت توقف بعض الكاميرات عن العمل حيث طلبت الزوجة من زميل لها وهو مهندس تقنية يعمل بجهة عملها مساعدتهم لإصلاح الكاميرات، حيث قام بذلك إلا أنه بعد مضي فترة من الوقت ثارت شكوك لدى الأسرة حول وجود شخص يقوم بمراقبتهم عبر الكاميرات فقامت بإبلاغ شرطة الشارقة”.

وأضاف أنه “من خلال البحث التقني تبين بالفعل أن بعض الكاميرات المثبتة بالمنزل متصلة بتطبيق يسمح بمتابعة ومشاهدة كل ما يقع خلف الكاميرات ونقله إلى طرف مجهول، وبمتابعة البحث والتحري التقني تم التوصل إلى مصدر المراقبة وتحديد موقعه”.

وأوضح أنه “بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومداهمة الموقع تم القبض على المشتبه فيه، وتبيَّن أنه المهندس الشاب الذي سبق أن عهدت إليه الزوجة إصلاح الكاميرات، إذ قام باستغلال مساعدته للأسرة في الحصول على رمز الدخول للكاميرات والتلصص على ما يدور داخل المنزل”.

وذكر المقدم أنه “بتفتيش مقر سكنه فقد تبيَّن وجود جهاز حاسوب مزود بخادم ذي سعة كبيرة يضم مجموعة كبيرة من الصور الخاصة التي تمكن المشتبه فيه من الحصول عليها من خلال تطبيق خاص يتصل بالصورة والصوت بكاميرات المراقبة المستخدمة في العديد من المواقع والمساكن”.

ولفت إلى أنه “بالتحقيق مع المذكور اعترف بحيازته للصور ومقاطع الفيديو والأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها بحوزته والتي يحتفظ بها كهواية خاصة، وأنه استمر بهذا النشاط لعدة أشهر، وبناء على اعترافات المتهم تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة”.