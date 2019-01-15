القبض على رجل قتل زوجته “طعنا” في الإمارات

أعلنت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن إلقائها القبض على رجل قتل زوجته طعنا بالسكين.

وذكرت الشرطة أن الجريمة وقعت بسبب خلافات عائلية، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية أنهت تحقيقاتها الأولية، وأحالت الواقعة مع محرزاتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولم تكشف الشرطة هوية الرجل وزوجته.

ودعت شرطة أبوظبي إلى أهمية ضبط السلوك الفردي بين الأزواج، واتباع الطرق السلمية القائمة على النقاش البناء في حل الخلافات.