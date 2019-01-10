عملية سطو على سيارة أموال للنيابة في الكويت (صورة)

نفذ مجموعة لصوص، تنكروا بزي عمال النظافة، في الكويت، عملية سطو على مركبة لتحصيل الأموال والاستيلاء على نحو 32 ألف دينار من وافد هندي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات في الأمن الكويتي، عبر بيان لها، إنه جرى ضبط 3 مقيمين من جنسية عربية بعد 4 ساعات من تنفيذهم الجريمة، وفق صحيفة “الأنباء”.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود سلب بالقوة في منطقة جليب الشيوخ أمام أحد المتاجر. وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتمت معاينة الموقع معاينة دقيقة وجمع الماديات.

واتضح من خلال عمليات التحري قيام 3 مقيمين بعملية السلب بالقوة، وتم تحديد هوية أحد الجناة والتوصل إلى كامل بياناته وعنوان سكنه الخاص وبعد استصدار الإذن القانوني تمت مداهمة المسكن وإلقاء القبض عليه.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة مع آخرين وتم تحديد شخصياتهما ومقر السكن الخاص بهما، وعلى الفور تمت مداهمتهما وضبطهما وبتفتيش مسكنهما تم العثور على الملابس المستخدمة بالواقعة وقد أرشدا عن مكان اخفائهما النقود المسروقة، حيث عثر عليها مدفونة في ساحة ترابية بالقرب من مسكنهما.

وبالاستعلام عنهم بالحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية تبين أن المتهمين الأول والثاني صادر بحقهما إلقاء قبض على ذمة قضايا. وتم التحفظ على المضبوطات والملابس المستخدمة وهي تعود لعمال نظافة.