اغتيال ضابط رفيع في الجيش اليمني

اغتال مسلحون مجهولون الأحد، ضابطا أمنيا رفيع في الجيش اليمني بحضرموت شرقي البلاد.

وأكد مصدر مسؤول لـ إرم، أن مسلحين أطلقوا الرصاص على العقيد أحمد المرفدي نائب قائد اللواء 37 مدرع للشؤون الفنية أثناء قيادته لسيارته في سوق عام وسط مدينة القطن.

وقتل في الحادثة نجل القائد المرفدي ومواطن آخر جراء اصابته برصاص المسلحين.

وبحسب المصدر المسؤول فقد أصيب عدة أشخاص من أرباب المحلات التجارية القريبة بشظايا الرصاص.

ولاذ المسلحون بالفرار رغم وقوع الحادثة وسط المدينة، وتواجد عدد كبير من المواطنين على مقربة من مكان الاغتيال.

وشهدت المدينة نفسها عدة اغتيالات خلال الأشهر الماضية كان آخرها في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وتزايدت عمليات الاغتيال خلال الأسبوعين الماضيين فقد شهدت صنعاء أربع حالات اغتيال، واتخذت الحكومة على اثرها قرارا يحظر حركة الدراجات النارية بدءا من اليوم وحتى منتصف ديسمبر الجاري.