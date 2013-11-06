اليمن ثاني أكبر شعب مسلح في العالم

نشرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" إحصائية لأكثر دول العالم حيازة للسلاح في أيدي الأفراد المدنيين، حيث حلّت اليمن في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، تليهما في المركز الثالث صربيا، قياسا بعدد السكان.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد قطع السلاح الموجودة في اليمن قد فاقت 50 مليون قطعة سلاح، موزعة على 24,527,000 نسمة بحسب معدل النمو السكاني المقدر بـ 3.7% من آخر تعداد سكاني في العام 2004.

ويعد حمل المواطن اليمني للسلاح أمراً اعتيادياً، بل إن البعض يعتبره جزءاً من شخصيتهم وثقافتهم، على الرغم من تسببه بحصد أرواح الآلاف من اليمنيين سنوياً، ويساهم بدرجة كبيرة في ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار.

وفي أواخر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن حملة أمنية لضبط السلاح غير المشروع أو المرخص في معظم المحافظات اليمنية، بمشاركة قوات عسكرية من وزارتي الداخلية والدفاع، ونجحت حتى الآن في ضبط قرابة 500 قطعة سلاح فقط.