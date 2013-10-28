لبناني يقتل شقيقه بـ30 طلقة نارية

بيروت – (خاص) من هناء الرحيم
أقدم لبناني على قتل شقيقه المواطن محمد السبع الملقب بـ"الرجل" في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت من بندقية حربية دون معرفة الأسباب والدوافع.
وفي التفاصيل التي تناقلتها المواقع الالكترونية أن السبع أصيب بـ30 طلقة في مختلف أنحاء جسده.
يذكر أن المدعو محمد السبع نسبت إليه بعض وسائل الإعلام تهمة التعامل مع إسرائيل ومع وكالة الاستخبارات الأميركية CIA، وبحسب المعلومات فإن السبع من عناصر "حزب الله" وغادر إلى أفريقيا بحثاً عن عمل، قبل أن يعود إلى لبنان منذ عام تقريباً بعد أن تمت تبرأته واستقبل بحفاوة في مطار بيروت من قبل حزب الله.