لبناني يقتل شقيقه بـ30 طلقة نارية

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شاب يقتل شقيقه في الضاحية الجنوبية دون معرفة الأسباب والدوافع، ومواقع إلكترونية تؤكد إصابته بـ30 طلقة في أنحاء جسده.