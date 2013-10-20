ربة منزل مصرية تتعرض لاغتصاب جماعي

القاهرة - ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على 5 أشخاص، لإتهامهم بهتك عرض ربة منزل بالإكراه، خلف أحد العقارات بالقاهرة الجديدة، وأحالهم مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغاً من الأهالي بمنطقة مساكن الزلزال دائرة قسم القاهرة الجديدة ثالث، بتعرض ربة منزل لهتك عرضها من مجهولين، بانتقال ضباط مباحث القسم، تم التقابل مع المجني عليها، وبسؤالها قررت قيام 5 أشخاص مجهولين بهتك عرضها خلف غرفة الكهرباء بعمارات الهناجر.

قام كل من دورية القسم، والقوة المرافقة، بتمشيط المنطقة إلى أن تمكنوا من ضبط الجناة، جميعهم مقيمون بالمنطقة، وبعرضهم على المجني عليها تعرفت عليهم، واتهمتهم بهتك عرضها بالإكراه، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة.