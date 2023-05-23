هجوم بالسكاكين يودي بحياة طبيب جزائري في فرنسا

قُتل طبيب أسنان جزائري في مدينة ليلاس الفرنسية، إثر تعرضه لهجوم بالسكاكين من قبل مجموعة من الأشخاص.

وتعرض الطبيب، البالغ 25 عاما، لهجوم بالسكاكين ليل السبت الأحد، على يد مجموعة من الأشخاص بعد خروجه مع أصدقائه، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وذكر الموقع أن الطبيب الشاب تعرض لإصابات خطيرة في الفخذ، قبل نقله إلى مستشفى بيشات في باريس، إلا أنه فارق الحياة بعد ساعات.

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في ملابسات القضية، وبدأت البحث عن الجناة.

وذكرت صفحة مدينة ليلاس عبر فيسبوك، أن "التحقيقات ما تزال متواصلة للعثور على المجرمين الذين قاموا بقتل الشاب".