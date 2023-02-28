للمرة التاسعة: رفض طلب إفراج مشروط لـ"السجينة المنسية" البريطانية

رفضت محكمة بريطانية للمرة التاسعة، اليوم الثلاثاء، طلب أقدم سجينة في البلاد لإطلاق سراح مشروط، بعد أن طعنت الصديقة الجديدة لحبيبها السابق حتى الموت 17 مرة.

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، إلى أن ماريا بيرسون الملقبة بـ"السجينة المنسية"، قضت ما يقرب من 34 عامًا خلف القضبان بتهمة قتل جانيت نيوتن عام 1987.