تطوير نظام غذائي يحافظ على صحة الدماغ ويقلل الخرف
طوّر باحثون أمريكيون، نظامًا غذائيًّا أثبت نجاعته برأيهم، في الحافظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بضعف الذاكرة، في محاولة لخفض معدلات الإصابة بالخرف.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النظام الغذائي الذي أطلق عليه اسم "مايند"، يمتلئ بالأسماك والبقوليات والخضراوات، والتي يُعتقد أنها تؤخر وتحد من تراجع الوظيفة الإدراكية.
وقام الباحثون بجامعة راش في شيكاغو بابتكار نظام MIND العام 2015، والذي يقدم مزيجًا من نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي ونظام DASH الغذائي.
ويسلط النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط الضوء على أهمية الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والأسماك والبقول، في حين يركز نظام DASH على تقليل تناول الملح.
من ناحية أخرى، قالت تريسي باركر، اختصاصية التغذية إن "كلا النظامين الغذائيين مدعومان بالكثير من الأبحاث التي تظهر أنهما يمكن أن يساعدا في صحة القلب، وبعض الأدلة تشير إلى أنهما يمكن أن يسهما في خفض مستويات التدهور العقلي".
ويتضمن النظام الغذائي تناول ما لا يقل عن 3 حصص من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والكينوا والأرز البني، كل يوم، بالإضافة إلى استهلاك ما لا يقل عن 6 أجزاء من الخضراوات الورقية، و5 حصص من المكسرات، و4 حصص من الفاصوليا، وحصتين من التوت.