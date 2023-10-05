تطوير نظام غذائي يحافظ على صحة الدماغ ويقلل الخرف

طوّر باحثون أمريكيون، نظامًا غذائيًّا أثبت نجاعته برأيهم، في الحافظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بضعف الذاكرة، في محاولة لخفض معدلات الإصابة بالخرف.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النظام الغذائي الذي أطلق عليه اسم "مايند"، يمتلئ بالأسماك والبقوليات والخضراوات، والتي يُعتقد أنها تؤخر وتحد من تراجع الوظيفة الإدراكية.

وقام الباحثون بجامعة راش في شيكاغو بابتكار نظام MIND العام 2015، والذي يقدم مزيجًا من نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي ونظام DASH الغذائي.