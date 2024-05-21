الكشف عن موعد عرض فيلم "ولاد رزق 3" في السينما

يترقب عشاق سلسلة أفلام "ولاد رزق" المصرية، التي حققت في جزئيها الأول والثاني، نجاحاً كبيراً، عرض الجزء الثالث من السلسلة قريباً.

وتقرر عرض فيلم "ولاد رزق 3"، وهو من إخراج عصام العريان، قبل موسم عيد الأضحى بثلاثة أيام، وتحديداً يوم 13 يونيو/حزيران المقبل، وفق صحيفة "الجمهورية".

ويشهد الجزء الثالث من الفيلم مشاركة نخبة من الفنانين والمشاهير منهم الملاكم البريطاني تايسون فيوري والمذيعة اللبنانية رزان مغربي.

ويحل عدد من الفنانين البارزين على الساحة كضيوف شرف منهم كريم عبدالعزيز وأسماء جلال، أحمد فهمي، نيكول سعفان، إياد نصار، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم الجديد حول 5 أشقاء يرتكبون جريمة سرقة جديدة وكالعادة يحاولون التوبة، ولكن مع تتابع الأحداث يُجبرون على القيام بمهمة مصيرية هي الأخطر لهم، وهي سرقة تايسون فيوري خلال وجوده في الرياض.

ومن المقرر أن ينظم العرض الخاص للفيلم في الرياض، على أن يتم الإعلان عن مكانه لاحقاً.