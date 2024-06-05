كيف علقت زوجة أحمد زاهر على استعانة ابنتها ملك بطبيب نفسي؟

علقت هدى زاهر زوجة الممثل المصري أحمد زاهر على استعانة ابنتها الممثلة أيضاً، ملك، بطبيب نفسي مؤخراً من أجل دورها في مسلسل "أزمة ثقة".

وتساءلت هدى زاهر في تدوينة عبر حسابها في "إنستغرام" بشكل ساخر: "هو أنا يا ربي مكتوب عليا أعيش مع مرضى نفسيين؟".

ووجهت رسالة لابنتها ملك قائلة: "يا بنتي ارحميني بقى.. على راسي عايزة تعملي دور جامد بس أمراضكو النفسية دي أنا أعالجها ازاي بعد ما بتخلصوا.. يا ناس تعالوا خدوني".

يذكر أن ملك زاهر تشارك في مسلسل "أزمة ثقة"، الذي انتهى مخرجه من تصويره وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة، وكشفت في تصريح لها أنها استعانت بطبيب نفسي لفهم دورها.

وتشارك ملك زاهر في المسلسل إلى جانب كل من هاني عادل وإيهاب فهمي ونجلاء بدر ومنة فضالي، وكان آخر أعمالها مسلسل "محارب" مع حسن الرداد الذي عرض في شهر رمضان.