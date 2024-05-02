مؤثرون أستراليون يواجهون خطر الموت أمام أكثر الأفاعي سُمية في العالم

وكان جيمس بوتشر، المرشد السياحي في كوينزلاند، أول من لاحظ هذا الاتجاه المثير للقلق، حيث قال إن العديد من المؤثرين الشباب يحاولون تقليد سلوك الراحل "ستيف إيروين"، الذي اشتهر بلعق وجهه أفعى تايبان ذات مرة، والذي توفي إثر لدغة سامة.

وأضاف: "لقد لاحظت انتشار الاتجاه الخطير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن من ينفذونه قد فقدوا مسؤولياتهم وعقولهم".

وتابع: "ستيف إيروين كان يحمل تصريحا وكان متمكنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأشخاص العاديين الذين يفعلون الشيء نفسه، فإن الأمر أكثر خطورة".

وفي "إنستغرام"، انتشرت مقاطع الفيديو مؤخرًا أظهرت شخصيات بارزة أو مؤثرة تلتقط المخلوق القاتل، وفي إحداها يظهر رجل وهو يتعامل مع الثعبان لأكثر من 90 ثانية.

وتعتبر جميع الثعابين المحلية في أستراليا من الأنواع المحمية، كما أن "أخذ ثعبان" من البرية يعد بمثابة جريمة، وهذا يشمل عملية القبض عليهم لأغراض التصوير، حيث يمكن تغريم أي شخص يثبت ارتكابه الجريمة بمبلغ 8087 جنيهًا إسترلينيًّا، ويواجه عقوبة السجن لمدة عامين.