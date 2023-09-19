اليمن يحبط تهريب نصف طن حشيش كانت في طريقها إلى السعودية

أحبطت السلطات الأمنية اليمنية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب شحنة من المخدرات كانت في طريقها لدخول الأراضي السعودية، وذلك في منفذ الوديعة الحدودي.

وبحسب السلطات اليمنية، بلغت الشحنة المكونة من مخدر الحشيش، والتي كانت مخفية على متن شاحنة لنقل البضائع، حوالي (447) كيلوغراماً.

وقال المركز الإعلامي التابع لوزارة الداخلية اليمنية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن العناصر العسكرية في أحد الحواجز الأمنية التابعة لمنفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت، تمكنت، أمس الاثنين، من إحباط تهريب الشحنة.