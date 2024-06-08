دريد لحام: راتبي التقاعدي يعادل سعر "عبوتي غاز"

كشف الفنان السوري دريد لحام عن تأثر الفنان والمواطن السوري بالأوضاع على مدى السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل ثمن عبوتين من الغاز.

وأضاف دريد لحام خلال لقاء تلفزيوني: "أتقاضى راتبا تقاعديا يُقدر بـ 190 ألف ليرة؛ ما يعادل سعر عبوتي غاز، ويمكن أقدر أتعشى بيهم في مطعم 3 نجوم مو 5 نجوم.. فهو معاش لا يليق بإنسان في ظل الوضع الاقتصادي الحالي".

ولفت: "أنا لا أشتكي شخصيًا، الحمد لله عندي دخل آخر عايش منه بكتير من الرفاهة، لكن بشتكي لأن اللي مثلي وهذا راتبه بستغرب كيف ممكن يعيش فيه؟ يعني الراتب هذا بيطلع 18 دولارا، في حدا بالكرة الأرضية بيعيش بـ 18 دولارا؟".