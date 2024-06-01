بوتين يمنح الممثل الأمريكي ستيفن سيغال وسام الصداقة (فيديو)
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الممثل الأمريكي، ستيفن سيغال، وسام الصداقة في مراسم بالكرملين، الخميس، تقديرا لدوره في تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي.
وجاء تقليد سيغال بوسام الصداقة على هامش مراسم تكريم عدد من الجنود والعسكريين والمحاربين القدامى، تقديرا لدوره في "تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي"، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام روسية.
وأثار التكريم تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا لقطات ومقاطع فيديو له، خلال تكريم الممثل الأمريكي، ستيفن سيغال.
وكان سيغال زائرًا منتظمًا لروسيا، وأصبح مواطنًا روسيًّا في عام 2016، عندما حصل على جواز سفر روسي من فلاديمير بوتين شخصيًا. وعمل أيضًا "كممثل خاص" لوزارة الخارجية الروسية لدى الولايات المتحدة واليابان.
ويقيم سيغال في روسيا التي يقول إنه "يعشقها ويحترمها على قيمها واستقلال قرارها، ولأنه روسي الهوى والأصل"، حيث يتحدّر أجداده من مناطق شرقي روسيا.
كما أبدى بطل أفلام "الأكشن" دعمه علنا لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، كما دعم حرب روسيا ضد أوكرانيا، وزار منطقة دونباس التي تحتلها روسيا الصيف الماضي.