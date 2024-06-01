بوتين يمنح الممثل الأمريكي ستيفن سيغال وسام الصداقة (فيديو)

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الممثل الأمريكي، ستيفن سيغال، وسام الصداقة في مراسم بالكرملين، الخميس، تقديرا لدوره في تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي.

وجاء تقليد سيغال بوسام الصداقة على هامش مراسم تكريم عدد من الجنود والعسكريين والمحاربين القدامى، تقديرا لدوره في "تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي"، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام روسية.