مصمم شعار "القادسية".. وفاة النحات الكويتي البارز خزعل القفاص‎

نعت نخب ثقافية ووسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، النحات الكويتي البارز، خزعل القفاص، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عاماً.

ويعد الفنان الراحل من جيل الرواد الأول لفن النحت في الكويت، فيما أكسبه تصميم شعار نادي القادسية الكويتي لكرة القدم في منتصف ستينيات القرن الماضي، شهرة كبيرة تخطت عشاق فن النحت إلى جمهور كرة القدم.

ولد الفنان خزعل عوض القفاص عام 1944، ودرس النحت في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة بين عامي 1966- 1970.