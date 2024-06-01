مصمم شعار "القادسية".. وفاة النحات الكويتي البارز خزعل القفاص
نعت نخب ثقافية ووسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، النحات الكويتي البارز، خزعل القفاص، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عاماً.
ويعد الفنان الراحل من جيل الرواد الأول لفن النحت في الكويت، فيما أكسبه تصميم شعار نادي القادسية الكويتي لكرة القدم في منتصف ستينيات القرن الماضي، شهرة كبيرة تخطت عشاق فن النحت إلى جمهور كرة القدم.
ولد الفنان خزعل عوض القفاص عام 1944، ودرس النحت في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة بين عامي 1966- 1970.
كما حصل على بكالوريوس فنون جميلة من كلية الفنون الجميلة بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، عام 1977، إلى جانب دراسة طرق صب البرونز بمعهد جانسون في نيو جرسي في أمريكا أيضاً عام 1981.
وخلال مسيرته الفنية الطويلة، قدم الفنان خزعل أعمالاً نحتية كثيرة بعضها موجود في متحف الفن الحديث.
وشارك خزعل القفاص في معارض متنوعة باليونان، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلغاريا، ومصر، والعراق، والمغرب.
كما حصل على جوائز دولية في مجاله، بينها جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الشراع الذهبي في المعرض الخامس للفنانين التشكيليين العرب، عام 1977.
وحصل أيضاً على جوائز أخرى محلية، منها الجائزة الأولى في معرض الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، عام 1974.