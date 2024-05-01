ارتباط ماجد المهندس وليليا الأطرش يتصدر المشهد من جديد.. ما حقيقته؟

تصدر نبأ ارتباط الفنانة السورية ليليا الأطرش والفنان العراقي ماجد المهندس حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور تجمع بينهما، ويبدو عليهما السعادة.

لكنّ مصدرًا مقرّبًا من الفنانة السورية ليليا الأطرش نفى في تصريحات لـ"إرم نيوز" صحة الأنباء المتداولة حول ارتباط ليليا الأطرش من ماجد المهندس، لافتاً إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول هذه الشائعة.

وأشار المصدر إلى أنّ سبب تداول هذه الشائعة بينَ الحين والآخر هو الصداقة التي تجمع بين الثنائي، وظهورهما معًا في أكثر من مناسبة؛ ما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يرجحون وجود قصة حب بينهما، بحسب قوله.

وعن الصور المتداولة التي جمعت بينهما خلال الساعات الماضية، كشف أنّ هذه الصور منذ عامين تقريبًا، مبينًا: "هذه الصور، ليليا الأطرش هي من نشرتها قبل عامين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفل غنائي حضرته لماجد المهندس، وعلقت عليها بكلمات رومانسية من أغنياته، وفي ذلك الوقت انتشرت شائعة ارتباطهما، ومنذ ذلك الحين وكل فترة يتم تداول الشائعة ذاتها".

يذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء ارتباط ليليا الأطرش وماجد المهندس، الأمر الذي يتجاهله المهندس بشكل تام، ولا يعلق عليه، إلا أنه قبل عامين علقت الأطرش على هذه الأنباء بالنفي كذلك.