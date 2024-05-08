شاب مصري يسرق مقتنيات أحد المساجد في الشرقية (صورة)

كشفت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء، أن عناصرها قامت بضبط شاب مصري بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يسرق مقتنيات أحد المساجد.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إنه تم "كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أدوات صحية من داخل أحد المساجد بالشرقية".

وأضاف بيان الوزارة: "بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو عاطل له معلومات جنائية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى تاجر خردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".