عبد الرحمن المطيري يثير جدلاً بمشهد مصارعة بالزي السعودي (فيديو)
أثار نجم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عبدالرحمن المطيري، جدلاً واسعًا بعدما شارك في مشهد تمثيلي لمصارعة حرة مرتديًا الزي السعودي.
وظهر "المطيري" في مقطع فيديو أمام متابعيه، على حلبة رياضية مشابهة لحلبات المصارعة الحرة، وتجمع حولها جمهور من عدة أشخاص، كثير منهم أطفال.
وبعد حوار غاضب بين المطيري وخصم يدعى "نايف"، سحب النجم السعودي عقاله من فوق رأسه وضرب به الخصم بحركة سريعة، ليسقط أرضًا وسط صياح الجمهور.
وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع عبر موقع "إكس"، مع سيل من الانتقادات للمطيري، ذهب بعض أصحابها لإرسال بلاغات للجهات الأمنية ضده بسبب الفيديو الذي يقولون إنه يحرّض على الضرب والمشاجرات، ولا يمكن حضور الأطفال فيه.
وكتب أحد المدونين على موقع "إكس، "بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع 2018 يمنع نشر المقاطع التي تؤدي أو تنشر العنف أو تروّج له. الرجاء من الجهات الرسمية اتخاذ اللازم".
وقالت نورة العتيبي في سياق مشابه: "كيف وضع المراهقين وهم يشاهدون هذه المسرحية السخيفة ويعتقدون أن أخذ الحق يكون باليد؟ ألم يفكر بذلك قبل التفكير في عدد المشاهدات".
المطيري يرد
من جانبه، ردَّ المطيري على الانتقادات بالقول: "هذا مشهد تمثيلي في أكاديمية مصرحة ومكان مهيأ لمثل هذه الحركات، وتدرّبت مع الكابتن، وسويت المشهد معه برضاه، والأطفال الحاضرون متدربون عند الكابتن، والمصارعة معروفة عندهم ومعروفة مشاهدها".
كما نشر "المطيري" فيديو يوثّق المشهد كاملاً، بما في ذلك نصائح خصم المطيري الذي طلب من مشاهدي الفيديو عدم تقليده لأنه قد يتسبب بإصابات لهم كونهم غير مدربين.
وكثيرًا ما يثير "المطيري" بمحتواه الذي يقدمه لمتابعيه، جدلاً بين مدوني مواقع التواصل الاجتماعي التي يعد من أشهر نجومها في المملكة.