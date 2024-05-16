عبد الرحمن المطيري يثير جدلاً بمشهد مصارعة بالزي السعودي (فيديو)

أثار نجم مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عبدالرحمن المطيري، جدلاً واسعًا بعدما شارك في مشهد تمثيلي لمصارعة حرة مرتديًا الزي السعودي.

وظهر "المطيري" في مقطع فيديو أمام متابعيه، على حلبة رياضية مشابهة لحلبات المصارعة الحرة، وتجمع حولها جمهور من عدة أشخاص، كثير منهم أطفال.

وبعد حوار غاضب بين المطيري وخصم يدعى "نايف"، سحب النجم السعودي عقاله من فوق رأسه وضرب به الخصم بحركة سريعة، ليسقط أرضًا وسط صياح الجمهور.