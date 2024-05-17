ميريام فارس تثير جدلاً بحركة "بذيئة" (صورة)
أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلاً بحركة عفوية فعلتها في صورة لها، لكن متابعين اعتبروها "بذيئة".
وكانت الفنانة "فارس" قد نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، إلا أن إحدى هذه الصور، تسبب في انتقادات طالتها.
وظهرت الفنانة اللبنانية في الصورة المعنية، وهي تحمل ورقة مكتوبًا عليها اسمها، وتُخرج لسانها، الأمر الذي أزعج متابعيها، معتبرين أن ما قامت به حركة "غير لائقة"، بالإضافة إلى قيامها بإغلاق خاصية التعليقات على الصور.
وتأتي جلسة التصوير خلال الإعداد لعمل فني لم تفصح عنه، حيث أثارت فضول متابعيها لمشروعها الجديد، الذي أكدت أنه ليس أغنية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن طبيعة مشروعها المقبل.
واعتادت ميريام فارس على إثارة الجدل، كان آخرها دخولها تحدي رقص بفستان مكشوف عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث رقصت على أغنية للفنان محمد منير.
يذكر أن ميريام فارس طرحت، مؤخرًا، أغنية "الساحل الشمالي"، التي تعد التعاون الأول بينها وبين الفنان المصري محمد منير، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تخطت 5 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام.