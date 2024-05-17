ميريام فارس تثير جدلاً بحركة "بذيئة" (صورة)

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلاً بحركة عفوية فعلتها في صورة لها، لكن متابعين اعتبروها "بذيئة".

وكانت الفنانة "فارس" قد نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، إلا أن إحدى هذه الصور، تسبب في انتقادات طالتها.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الصورة المعنية، وهي تحمل ورقة مكتوبًا عليها اسمها، وتُخرج لسانها، الأمر الذي أزعج متابعيها، معتبرين أن ما قامت به حركة "غير لائقة"، بالإضافة إلى قيامها بإغلاق خاصية التعليقات على الصور.