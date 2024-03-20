بلغت ذروتها خلال "أزمة كوفيد".. كيف نحارب الادعاءات الطبية الكاذبة؟

سلّط تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على الأساليب التي يمكن اتباعها لمحاربة الإشاعات والأخبار الكاذبة، المتعلقة في الشأن الصحي.

وبحثت المحكمة العليا الأمريكية أخيرا في المناقشات المحيطة بجهود إدارة جو بايدن للتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، بهدف معالجة الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول لقاحات كوفيد-19 والجائحة.

وفي حين أن هذه القضية تدور في المقام الأول حول المبادئ القانونية، إلا أنها تؤكد على أمر حاسم، هو التعقيد المتزايد للمعلومات الطبية الخاطئة.

وبحسب التقرير، أكد خبراء أن "التمييز بين الحقيقة والباطل في المعلومات الطبية وسط هذا المشهد التكنولوجي سريع التطور أصبح يمثل تحديًا متزايدًا بالنسبة للفرد العادي".

وأضاف التقرير، أن الادعاءات الصحية الكاذبة التي تفتقر إلى الدعم العلمي، انتشرت عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إدامة نظريات المؤامرة التي لم تسهم فقط في التردد بشأن اللقاحات خلال أزمة كوفيد - 19 ولكنها أدت أيضا إلى تآكل الثقة في لقاحات أمراض أخرى مثل الحصبة".

وفي الوقت نفسه، أدى التقدم في الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم صعوبة التمييز بين المعلومات الحقيقية والمضللة عبر الإنترنت.

وعلّقت الباحثة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي تارا كيرك سيل، على هذه الظاهرة قائلة: "نحن نفهم أنها ليست مجرد تيار مسموم من المعلومات التي يحصل عليها الناس، ولكنها حلقة مغلقة من فقدان الثقة بالنظام الصحي”.