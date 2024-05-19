"حب قديم".. صابرين تكشف سر زواجها من منتج لبناني

كشفت الفنانة المصرية صابرين سر زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، مشيرة إلى أنه يعود إلى قصة "حب قديم" عمرها 30 عاما حين قدمت فيلما من إنتاجه بعنوان "أنا والعذاب وهواك" بمشاركة المطرب وليد توفيق وكذلك فيلم "لست قاتلا" بطولة فريد شوقي.

ولفتت في تصريحات صحفية إلى أن علاقة العمل القديمة تحولت إلى إعجاب ثم حب، لكنه لم يكتمل خاصة أن كلا منهما تزوج بإنسان آخر، موضحة أن صديقا مشتركا أخبر عامر الصباح أنها انفصلت عن زوجها السابق منذ فترة طويلة لكنها لم تعلن الخبر.