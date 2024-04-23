علي الطيب يكشف لـ"إرم نيوز" عن إمكانية عودته للكوميديا الارتجالية

شارك الممثل علي الطيب بموسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "مليحة" المكون من 15 حلقة بشخصية طبيب يعالج الجرحى، ويقدم المساعدات الطبية للمرضى، ومن قبله حقق نجاحا بمسلسل "بين السطور" الذي لاقى رواجا كبيرا وقت عرضه، خصوصا مع موضوعه الجرئ وإيقاعه المُحكم.

وتحدث الطيب لـ "إرم نيوز" عن مشاركته في العملين، وعن بداياته في الفن مع فقرات الكوميديا الارتجالية وموقفه من العودة لها، ورأيه في الكثير من التفاصيل الفنية الأخرى.

"مسلسل مليحة"

بدأ الطيب حديثه عن تحضيرات الطبيب "هشام هلال" بمسلسل "مليحة" قائلا"، الدور جديد ومختلف بالنسبة لي ولقد بدأت في التحضيرات الخاصة بالدور من خلال الدوافع الخاصة بالشخصية نفسها، من حيث الإعجاب بشخصية مليحة الفتاة التي تعاني أحداثا صعبة في حياتها؛ إذ إن الطبيب هشام هلال كان معجبا من الأساس بمليحة، لكنه لم يجد الوقت المناسب للحديث معها في الأمر؛ ما خلق الروح الخاصة بالشخصية نفسها؛ إذ إن شخصيتي في المسلسل لها العديد من الجوانب المركبة".