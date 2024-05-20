منحت محمد رمضان "الدكتوراه".. ضبط مؤسسة تبيع الشهادات المزورة‎

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مسؤولي إحدى المؤسسات المختصة بإصدار شهادات تعليمية ودراسية مختلفة بتهمة "النصب والتحايل على المواطنين"، فضلًا عن "بيع شهادات مزورة" لعدد من المشاهير.

وجاء في نص الاتهامات الموجهة لمؤسسة تدعى "مهرجان هرم الإبداع" أنها مارست أنشطة تتضمن "النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل منحهم شهادات دراسية مزورة والترويج لنشاطها الإجرامي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بقصد تحقيق الربح المادي وطباعة الشهادات المشار إليها من خلال شركة للدعاية والإعلان بالقاهرة".

ومنحت المؤسسة عددًا من الشخصيات العامة والمشاهير في مصر والدول العربية، منهم محمد رمضان وسيمون وأبو الليف، شهادات الدكتوراه الفخرية.

وكشفت التحريات الأولية على أنّ المؤسسة تتقاضى نظير كل شهادة مبلغًا ماليًا يتراوح بين 1500 إلى 4000 جنيه، كما أن المتهم الرئيسي في القضية سبق اتهامه في 11 قضية أخرى.

وقال المتهم في التحقيقات إن شهادات الدكتوراه التي يمنحها للمشاهير تحمل توقيع ما يسمى "المركز الثقافي الألماني" في العاصمة اللبنانية بيروت، كما حدث مع محمد رمضان، وهي الواقعة التي سبق أن أثارت جدلا واسعا حول مدى مصداقية وأصالة تلك الشهادة، حيث أكدت السفارة الألمانية في القاهرة في تعليق غير مباشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنّ "كل ما يحمل صفة ألماني لا يتبع بالضرورة الحكومة الألمانية".

وكان وزير التربية والتعليم المصري د. رضا حجازي نفى أي صلة لوزارته بالمؤسسة المذكورة، مؤكدا أن الوزارة سوف تتخذ حيالها الإجراءات القانونية بتهمة استغلال صورة قديمة لقيادات بالتربية والتعليم في الترويج لأنشطة المؤسسة ومنها منح شهادات لمن أطلق عليهم "سفراء التعليم في مصر والعالم العربي".