دراسة: ضوضاء حركة المرور تعيق نمو الطيور الصغيرة

ولاحظ الفريق البحثي، بحسب الصحيفة، أن بيض الطيور كان أقل عرضة للفقس بنسبة 20% تقريبًا إذا تعرض لضوضاء المرور، بينما كانت الكتاكيت التي تفقس أصغر بنسبة 10%، وأخف بنسبة 15% تقريبًا من الصغار الآخرين.

وظهر للفريق بعدما أجرى تحليلات على خلايا الدم الحمراء و"التيلوميرات"، وهي جزئية من الحمض النووي تقصر مع التوتر والعمر، كانت أكثر تآكلًا وأقصر لتلك الطيور التي تعرضت للضوضاء من نظيراتها.

ووجدت الدراسة، التي نشرتها مجلة "Science"، أن التأثيرات على الكتاكيت، التي تعرضت للضوضاء، استمرت وانتقلت إلى سن الإنجاب بعد 4 سنوات، إذ أنتجت الطيور التي انزعجت من الضوضاء خلال المراحل الأولى من حياتها أقل من نصف عدد النسل مثل نظرائها.

وقال روبرت دولي، خبير سمع الحيوانات من جامعة ماريلاند في الولايات المتحدة، إن نتائج "الدراسة تثير شبح التأثيرات الواسعة والسلبية والدائمة للضوضاء على التنمية".

وبين الدكتور دولي، الذي لم يشارك في الدراسة وفقًا للصحيفة، أن "نفترض أن الطيور الصغيرة جدًا، خاصة في البيضة، لديها حساسية ضعيفة جدًا أو لا حساسية لها تجاه الصوت".