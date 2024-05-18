ريتشارد جير في "أوه كندا" بعيد عن أدواره الاعتيادية

يؤدي الممثل الأمريكي ريتشارد جير، دور رجل مريض في نهاية حياته في فيلم "او، كندا" ("Oh, Canada") للمخرج بول شريدر والذي يتنافس على "السعفة الذهبية" في مهرجان كان السينمائي.

ووفق وكالة "فرانس برس"، لا يترك التعليق الصوتي الذي يُسمع في بداية الفيلم مجالاً للشك: "هي اللحظات الأخيرة لأحد الأشخاص".

ويظهر ريتشارد جالسًا على كرسي متحرك، وحاملًا كيسًا للتبوّل في يده، فيما تبدو عيناه مغلقتين جزئيًا بسبب المرض والألم. وهذه أول مرة يتولّى فيها ريتشارد جير دورًا مماثلاً، بعيدًا عن الشخصيات التي تُظهره كرجل جذّاب ("أميركان جيغولو" و"بريتي وومان").

بعد أكثر من 40 عامًا على تعاونهما الأول، يجتمع شريدر، والممثل البالغ 74 عامًا، في هذا الفيلم المقتبس من رواية لراسل بانكس، الذي توفي في العام الماضي.

ويتناول "أوه، كندا"، وهو عنوان أغنية لنيل يونغ، قصة مخرج أفلام وثائقية شهير يدعى ليونارد فايف حقق شهرة من خلال كشفه فضائح والتزامه السياسي.

وسبق لـ"شريدر" أن أنجز فيلمًا مستوحى من أول رواية لراسل بانكس بعنوان "أفليكشن" (1997).